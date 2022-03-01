***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YSF) Yapı Kredi Portföy Dragos Serbest Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005775
BIST
16:061.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,13
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:0613,9333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0887
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:0615,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:06859,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,00
|Açılış
|: 859,58
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ISGYO
|6,05
|189.546.344
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.281
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|59.099.523
|% -9,95
|
|PKENT
|359,70
|12.534.784
|% -5,74
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,16
|14.213.148
|% -4,32
|
|KRSTL
|5,08
|20.876.429
|% -4,15
|
|THYAO
|25,00
|3.428.579.506
|% -2,42
|
|GARAN
|11,56
|2.693.599.738
|% 4,33
|
|EREGL
|32,42
|2.507.234.769
|% 4,31
|
|KRDMD
|11,95
|1.932.582.341
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,65
|1.694.519.417
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,65
|1.694.519.417
|% 1,96
|
|GARAN
|11,56
|2.693.599.738
|% 4,33
|
|AKBNK
|7,06
|1.188.555.716
|% 0,43
|
|KRDMD
|11,95
|1.932.582.341
|% 1,88
|
|HUNER
|2,86
|431.720.554
|% 0,70
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9158
|13,9224
|% 0,56
|
|Euro
|15,5412
|15,5903
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,6202
|18,7136
|% 0,47
|
|Frank
|15,1210
|15,2121
|% 0,48
|
|Riyal
|3,7025
|3,7211
|% 0,54
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|11,35
|
|Altın Gr.
|859
|860
|9,09
|
|Cumhuriyet
|5.701
|5.787
|42,00
|
|Tam
|5.677
|5.821
|45,71
|
|Yarım
|2.744
|2.816
|22,11
|
|Çeyrek
|1.376
|1.408
|11,05
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,02
|0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,68
|
Seans Raporu
16:04
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16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 36 artarak (% 0.75 ) 2, 203
-
16:19XU100
Endeks 1, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 25, 169.00 milyon TL de
-
16:19DESA
Yüzde 6.23 oranında artışla 14.16 lira fiyatla işlem gören hissede 403, 518 adet işlem
-
16:18BERA
Yüzde 5.13 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 394, 835 adet işlem
-
16:17EDATA
Yüzde 9.68 oranında artışla 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 971, 589 adet işlem