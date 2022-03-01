***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YRO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005777
BIST
16:041.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:0413,9325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0879
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:0415,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0186
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:04858,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,60
|Açılış
|: 858,18
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ISGYO
|6,05
|189.536.996
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.281
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|58.986.477
|% -9,95
|
|PKENT
|359,80
|12.532.985
|% -5,71
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,16
|14.213.134
|% -4,32
|
|KRSTL
|5,08
|20.876.429
|% -4,15
|
|THYAO
|24,98
|3.419.831.332
|% -2,50
|
|GARAN
|11,58
|2.689.773.244
|% 4,51
|
|EREGL
|32,50
|2.490.979.254
|% 4,57
|
|KRDMD
|11,97
|1.929.272.921
|% 2,05
|
|YKBNK
|3,65
|1.691.539.082
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,65
|1.691.539.082
|% 1,96
|
|GARAN
|11,58
|2.689.773.244
|% 4,51
|
|AKBNK
|7,07
|1.184.481.748
|% 0,57
|
|KRDMD
|11,97
|1.929.272.921
|% 2,05
|
|HUNER
|2,87
|431.340.401
|% 1,06
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9190
|13,9325
|% 0,63
|
|Euro
|15,5371
|15,5904
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,6149
|18,7083
|% 0,45
|
|Frank
|15,1226
|15,2137
|% 0,49
|
|Riyal
|3,7025
|3,7211
|% 0,54
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|8,44
|
|Altın Gr.
|858
|858
|7,59
|
|Cumhuriyet
|5.707
|5.793
|48,00
|
|Tam
|5.679
|5.822
|46,97
|
|Yarım
|2.745
|2.816
|22,73
|
|Çeyrek
|1.377
|1.408
|11,36
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|6,09
|
Seans Raporu
16:04
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-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 36 artarak (% 0.75 ) 2, 203
-
16:19XU100
Endeks 1, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 25, 169.00 milyon TL de
-
16:19DESA
Yüzde 6.23 oranında artışla 14.16 lira fiyatla işlem gören hissede 403, 518 adet işlem
-
16:18BERA
Yüzde 5.13 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 394, 835 adet işlem
-
16:17EDATA
Yüzde 9.68 oranında artışla 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 971, 589 adet işlem