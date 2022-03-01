***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YMM) Yapı Kredi Portföy Emirgan Serbest (Döviz) Fon 01/02/2022 - 25/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005780
BIST
16:461.975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 28,53
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:4613,8972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0526
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:4615,5619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:46855,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,02
|Açılış
|: 855,60
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ISGYO
|6,05
|189.790.467
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.737
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|PAPIL
|18,85
|10.413.225
|% 9,98
|
|KARYE
|17,28
|62.479.698
|% -9,95
|
|PKENT
|359,70
|13.403.218
|% -5,74
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,20
|14.410.271
|% -4,05
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|THYAO
|25,24
|3.768.988.791
|% -1,48
|
|GARAN
|11,68
|2.963.937.791
|% 5,42
|
|EREGL
|33,16
|2.867.286.198
|% 6,69
|
|KRDMD
|12,13
|2.211.033.163
|% 3,41
|
|YKBNK
|3,68
|1.771.323.246
|% 2,79
|
|YKBNK
|3,68
|1.771.323.246
|% 2,79
|
|GARAN
|11,68
|2.963.937.791
|% 5,42
|
|KRDMD
|12,13
|2.211.033.163
|% 3,41
|
|AKBNK
|7,12
|1.280.996.827
|% 1,28
|
|HUNER
|2,85
|445.071.182
|% 0,35
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8868
|13,8972
|% 0,38
|
|Euro
|15,5178
|15,5619
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,5854
|18,6786
|% 0,29
|
|Frank
|15,0827
|15,1736
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6958
|3,7144
|% 0,36
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|8,05
|
|Altın Gr.
|855
|856
|5,02
|
|Cumhuriyet
|5.709
|5.795
|50,00
|
|Tam
|5.669
|5.813
|37,21
|
|Yarım
|2.740
|2.812
|18,00
|
|Çeyrek
|1.374
|1.406
|8,99
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,11
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,92
|
Seans Raporu
16:46
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17:01ALKIM
Yüzde 4.59 oranında artışla 18.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 945, 977 adet işlem
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16:59XU100
Endeks 1, 974 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 27, 377.00 milyon TL de
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16:59PRKAB
Yüzde 9.95 oranında artışla 39.56 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 333 adet işlem
-
16:57ALKA
Yüzde 7.69 oranında artışla 19.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 346, 850 adet işlem
-
16:56EREGL
Yüzde 6.63 oranında artışla 33.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 522, 064 adet işlem