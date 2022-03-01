***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YZF) Yapı Kredi Portföy Py Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005781
BIST
16:041.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,18
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:0413,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0778
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:0415,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0185
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:04859,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,09
|Açılış
|: 859,67
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ISGYO
|6,05
|189.514.412
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.281
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|58.907.542
|% -9,95
|
|PKENT
|359,90
|12.527.947
|% -5,69
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,16
|14.190.289
|% -4,32
|
|KRSTL
|5,08
|20.876.429
|% -4,15
|
|THYAO
|24,98
|3.407.039.531
|% -2,50
|
|GARAN
|11,57
|2.680.016.460
|% 4,42
|
|EREGL
|32,46
|2.480.295.489
|% 4,44
|
|KRDMD
|11,97
|1.922.227.566
|% 2,05
|
|YKBNK
|3,65
|1.689.723.983
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,65
|1.689.723.983
|% 1,96
|
|GARAN
|11,57
|2.680.016.460
|% 4,42
|
|AKBNK
|7,07
|1.180.775.543
|% 0,57
|
|KRDMD
|11,97
|1.922.227.566
|% 2,05
|
|HUNER
|2,87
|430.639.367
|% 1,06
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9190
|13,9325
|% 0,63
|
|Euro
|15,5371
|15,5904
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,5746
|18,6678
|% 0,23
|
|Frank
|15,0828
|15,1736
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6945
|3,7131
|% 0,32
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|8,38
|
|Altın Gr.
|859
|859
|8,60
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.684
|5.828
|52,42
|
|Yarım
|2.748
|2.820
|26,27
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|12,67
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,59
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,09
|
|B. Petrol
|104
|104
|6,47
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:18BERA
Yüzde 5.13 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 394, 835 adet işlem
-
16:17EDATA
Yüzde 9.68 oranında artışla 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 971, 589 adet işlem
-
16:16BERA
Yüzde 5.38 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 383, 329 adet işlem
-
16:14XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 25, 018.00 milyon TL de
-
16:11NTHOL
Yüzde 7.40 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 085, 814 adet işlem