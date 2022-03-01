***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YCK) Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005783
BIST
17:191.971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,34
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
17:1913,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0759
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
17:1915,5658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0060
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
17:19857,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 6,99
|Açılış
|: 857,57
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ISGYO
|6,05
|189.976.970
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.306.229
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|SANEL
|9,03
|5.284.358
|% 9,99
|
|KARYE
|17,28
|62.870.918
|% -9,95
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,09
|14.648.442
|% -4,80
|
|TAVHL
|32,14
|251.914.854
|% -4,57
|
|AKFGY
|3,93
|50.012.148
|% -4,15
|
|THYAO
|25,18
|4.265.539.489
|% -1,72
|
|EREGL
|33,06
|3.086.427.445
|% 6,37
|
|GARAN
|11,62
|3.052.113.771
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,11
|2.511.163.526
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,66
|1.812.415.574
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,66
|1.812.415.574
|% 2,23
|
|GARAN
|11,62
|3.052.113.771
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,11
|2.511.163.526
|% 3,24
|
|AKBNK
|7,08
|1.359.733.658
|% 0,71
|
|HUNER
|2,89
|487.679.366
|% 1,76
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8972
|13,9108
|% 0,48
|
|Euro
|15,5129
|15,5663
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,5665
|18,6596
|% 0,18
|
|Frank
|15,0716
|15,1624
|% 0,15
|
|Riyal
|3,6934
|3,7119
|% 0,29
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|10,12
|
|Altın Gr.
|857
|857
|6,39
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,59
|