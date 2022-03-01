***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 16:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005791
BIST
16:161.965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 18,36
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:1613,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0782
|Açılış
|: 13,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:1615,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0043
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:16859,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 8,59
|Açılış
|: 859,17
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ISGYO
|6,05
|189.565.123
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.281
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|60.664.452
|% -9,95
|
|PKENT
|359,10
|12.574.893
|% -5,90
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|KRSTL
|5,06
|22.908.206
|% -4,53
|
|AKFGY
|3,92
|44.976.500
|% -4,39
|
|THYAO
|24,90
|3.477.806.944
|% -2,81
|
|GARAN
|11,56
|2.711.287.593
|% 4,33
|
|EREGL
|32,48
|2.519.868.640
|% 4,50
|
|KRDMD
|11,97
|1.943.859.681
|% 2,05
|
|YKBNK
|3,64
|1.703.306.174
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,64
|1.703.306.174
|% 1,68
|
|GARAN
|11,56
|2.711.287.593
|% 4,33
|
|AKBNK
|7,07
|1.195.448.057
|% 0,57
|
|KRDMD
|11,97
|1.943.859.681
|% 2,05
|
|HUNER
|2,86
|433.978.312
|% 0,70
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9105
|13,9258
|% 0,59
|
|Euro
|15,5269
|15,5752
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,6283
|18,7217
|% 0,52
|
|Frank
|15,1195
|15,2106
|% 0,47
|
|Riyal
|3,7032
|3,7218
|% 0,56
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|11,35
|
|Altın Gr.
|859
|860
|9,09
|
|Cumhuriyet
|5.701
|5.787
|42,00
|
|Tam
|5.677
|5.821
|45,71
|
|Yarım
|2.744
|2.816
|22,11
|
|Çeyrek
|1.376
|1.408
|11,05
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,02
|0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,68
|