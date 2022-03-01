***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 16:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YDZ) Yapı Kredi Portföy Odeabank Dördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005793
BIST
16:161.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 18,14
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:1613,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0759
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:1615,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0214
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:16858,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,38
|Açılış
|: 858,96
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ISGYO
|6,05
|189.565.189
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.281
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|61.365.138
|% -9,95
|
|KRSTL
|4,94
|23.938.261
|% -6,79
|
|PKENT
|359,90
|12.591.433
|% -5,69
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|PGSUS
|89,20
|307.000.226
|% -4,60
|
|THYAO
|24,92
|3.492.381.668
|% -2,73
|
|GARAN
|11,60
|2.735.604.334
|% 4,69
|
|EREGL
|32,62
|2.543.952.278
|% 4,95
|
|KRDMD
|12,03
|1.965.225.536
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,65
|1.705.775.546
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,65
|1.705.775.546
|% 1,96
|
|GARAN
|11,60
|2.735.604.334
|% 4,69
|
|AKBNK
|7,07
|1.201.507.541
|% 0,57
|
|KRDMD
|12,03
|1.965.225.536
|% 2,56
|
|HUNER
|2,86
|435.846.622
|% 0,70
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9120
|13,9205
|% 0,55
|
|Euro
|15,5400
|15,5932
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,6210
|18,7144
|% 0,48
|
|Frank
|15,1187
|15,2097
|% 0,47
|
|Riyal
|3,7019
|3,7204
|% 0,52
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|6,37
|
|Altın Gr.
|859
|859
|8,59
|
|Cumhuriyet
|5.715
|5.801
|56,00
|
|Tam
|5.685
|5.829
|53,47
|
|Yarım
|2.748
|2.820
|25,87
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|12,93
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,11
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,24
|