***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 16:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YYO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005794
BIST
16:411.971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,00
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:4113,9149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0703
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:4115,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:41857,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 6,99
|Açılış
|: 857,04
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ISGYO
|6,05
|189.762.613
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.737
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|62.174.585
|% -9,95
|
|PKENT
|360,00
|13.299.600
|% -5,66
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|PGSUS
|89,10
|330.906.835
|% -4,71
|
|AKFGY
|3,93
|46.586.219
|% -4,15
|
|THYAO
|24,82
|3.618.121.486
|% -3,12
|
|GARAN
|11,66
|2.917.913.725
|% 5,23
|
|EREGL
|32,88
|2.678.910.904
|% 5,79
|
|KRDMD
|12,07
|2.093.546.859
|% 2,90
|
|YKBNK
|3,67
|1.749.962.785
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,67
|1.749.962.785
|% 2,51
|
|GARAN
|11,66
|2.917.913.725
|% 5,23
|
|AKBNK
|7,09
|1.251.387.193
|% 0,85
|
|KRDMD
|12,07
|2.093.546.859
|% 2,90
|
|HUNER
|2,85
|441.910.039
|% 0,35
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8985
|13,9061
|% 0,44
|
|Euro
|15,5440
|15,5833
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,5802
|18,6734
|% 0,26
|
|Frank
|15,0842
|15,1751
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6948
|3,7133
|% 0,33
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|6,11
|
|Altın Gr.
|858
|859
|8,00
|
|Cumhuriyet
|5.713
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.676
|5.820
|44,76
|
|Yarım
|2.744
|2.815
|21,66
|
|Çeyrek
|1.376
|1.408
|10,82
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,65
|