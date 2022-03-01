***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 16:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz-Avro) Fon 01/02/2022 - 28/02/2022 t
17:141.971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 24,93
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
17:1413,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0662
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
17:1415,5617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0101
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
17:14858,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 7,51
|Açılış
|: 858,09
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler17:12
|HUBVC
|9,13
|3.306.156
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|189.869.758
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|SANEL
|9,03
|5.004.062
|% 9,99
|
|KARYE
|17,28
|62.838.258
|% -9,95
|
|PKENT
|360,00
|13.907.078
|% -5,66
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,14
|14.600.373
|% -4,46
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|THYAO
|25,32
|4.205.604.220
|% -1,17
|
|EREGL
|33,12
|3.044.163.883
|% 6,56
|
|GARAN
|11,66
|3.036.757.853
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,15
|2.478.796.506
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,67
|1.802.219.970
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,67
|1.802.219.970
|% 2,51
|
|GARAN
|11,66
|3.036.757.853
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,15
|2.478.796.506
|% 3,58
|
|AKBNK
|7,11
|1.340.634.277
|% 1,14
|
|HUNER
|2,90
|478.594.141
|% 2,11
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8924
|13,9037
|% 0,43
|
|Euro
|15,5100
|15,5565
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,5693
|18,6624
|% 0,20
|
|Frank
|15,0775
|15,1684
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6948
|3,7134
|% 0,33
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|6,98
|
|Altın Gr.
|857
|857
|6,89
|
|Cumhuriyet
|5.713
|5.799
|54,00
|
|Tam
|5.686
|5.830
|54,62
|
|Yarım
|2.748
|2.820
|26,42
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,26
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27CUSAN
Yüzde 5.38 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 239 adet işlem
-
17:26PAPIL
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.85 lira fiyatla işlem gören hissede 606, 538 adet işlem
-
17:25EREGL
Yüzde 6.56 oranında artışla 33.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 723, 866 adet işlem
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 81 artarak (% 1.58 ) 1, 789
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, KONKA, PRKAB, UFUK, ISBTR, PAPIL, HUBVC, ISGYO