***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2022 17:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YZF) Yapı Kredi Portföy Py Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon 01/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015114
BIST
17:202.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 16,77
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:2014,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:2016,2242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0258
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2079
17:20911,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,97
|Açılış
|: 911,97
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ULUSE
|124,60
|4.376.201
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.373.636
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,78
|529.049.645
|% 8,00
|
|MIPAZ
|6,15
|28.526.649
|% 7,52
|
|YKSLN
|7,76
|130.491.879
|% 7,48
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|348,70
|83.847.293
|% -6,96
|
|ITTFH
|1,36
|56.112.567
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,15
|27.496.399
|% -5,12
|
|AYCES
|68,65
|3.211.803
|% -4,72
|
|GARAN
|12,50
|5.270.143.495
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.845.408.938
|% 1,18
|
|PETKM
|9,38
|2.380.454.538
|% 3,88
|
|KRDMD
|15,54
|2.140.882.939
|% 1,57
|
|TUPRS
|227,20
|2.015.417.187
|% 5,97
|
|GARAN
|12,50
|5.270.143.495
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,33
|1.952.646.598
|% 0,96
|
|PETKM
|9,38
|2.380.454.538
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,13
|1.015.593.240
|% 1,23
|
|KARSN
|5,88
|1.313.413.052
|% 6,91
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6884
|14,6946
|% 0,16
|
|Euro
|16,2094
|16,2178
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,2007
|19,2970
|% -0,11
|
|Frank
|15,7838
|15,8789
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9052
|3,9248
|% 0,18
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-8,58
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|-24,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|-20,09
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-9,72
|
|Çeyrek
|1.459
|1.491
|-4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,19
|