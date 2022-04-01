***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2022 17:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YCK) Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon 01/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015116
BIST
17:392.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 16,76
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:3914,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0149
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:3916,2211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0289
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:39908,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,31
|Açılış
|: 908,11
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.474.513
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,78
|551.181.021
|% 8,00
|
|ASUZU
|80,70
|230.460.923
|% 7,89
|
|KARSN
|5,92
|1.369.034.267
|% 7,64
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,00
|86.849.261
|% -8,22
|
|ITTFH
|1,35
|57.455.302
|% -6,90
|
|AKFGY
|3,12
|28.346.747
|% -6,02
|
|AYCES
|68,45
|3.313.300
|% -5,00
|
|GARAN
|12,50
|5.465.312.384
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.930.454.602
|% 1,18
|
|PETKM
|9,40
|2.447.549.853
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,50
|2.283.926.009
|% 1,31
|
|TUPRS
|226,30
|2.083.447.813
|% 5,55
|
|GARAN
|12,50
|5.465.312.384
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,32
|2.031.914.256
|% 0,83
|
|PETKM
|9,40
|2.447.549.853
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|1.070.005.213
|% 0,74
|
|KARSN
|5,92
|1.369.034.267
|% 7,64
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6821
|14,6865
|% 0,10
|
|Euro
|16,2105
|16,2211
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1666
|19,2627
|% -0,29
|
|Frank
|15,7701
|15,8651
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9037
|3,9233
|% 0,15
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-12,01
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,06
|