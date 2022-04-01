***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2022 17:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPZ) Yapı Kredi Portföy Py Levent Serbest Özel Fon 01/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015117
BIST
17:192.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 17,46
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:1914,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:1916,2242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0258
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2079
17:19911,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,76
|Açılış
|: 911,97
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ULUSE
|124,60
|4.376.201
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.376.940
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,76
|531.135.661
|% 7,43
|
|YKSLN
|7,75
|130.573.110
|% 7,34
|
|MIPAZ
|6,14
|28.739.411
|% 7,34
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|348,90
|84.153.735
|% -6,91
|
|ITTFH
|1,36
|56.182.744
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|27.588.108
|% -5,42
|
|ETILR
|8,96
|4.996.970
|% -5,08
|
|GARAN
|12,49
|5.278.665.346
|% 2,38
|
|THYAO
|32,66
|2.853.169.832
|% 1,24
|
|PETKM
|9,40
|2.404.951.705
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,52
|2.166.290.128
|% 1,44
|
|TUPRS
|226,60
|2.027.081.806
|% 5,69
|
|GARAN
|12,49
|5.278.665.346
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|1.981.641.893
|% 0,83
|
|PETKM
|9,40
|2.404.951.705
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,12
|1.033.066.420
|% 0,98
|
|KARSN
|5,87
|1.315.736.299
|% 6,73
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6899
|14,6939
|% 0,15
|
|Euro
|16,2169
|16,2242
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,1983
|19,2945
|% -0,12
|
|Frank
|15,7835
|15,8786
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9047
|3,9242
|% 0,17
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,52
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|-24,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|-20,09
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-9,72
|
|Çeyrek
|1.459
|1.491
|-4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,11
|