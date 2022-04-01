***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2022 17:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Doviz) Fon 01/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015119
BIST
17:502.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 17,80
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:5014,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0228
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:5016,2210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0290
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:50909,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,96
|Açılış
|: 909,77
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.491.134
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|2.994.856
|% 9,86
|
|ISFIN
|3,78
|556.390.323
|% 8,00
|
|KARSN
|5,93
|1.386.197.640
|% 7,82
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|341,90
|88.198.785
|% -8,78
|
|AKFGY
|3,12
|28.492.520
|% -6,02
|
|ITTFH
|1,37
|58.255.040
|% -5,52
|
|ETILR
|8,96
|5.044.581
|% -5,08
|
|GARAN
|12,49
|5.545.784.190
|% 2,38
|
|THYAO
|32,66
|2.970.000.692
|% 1,24
|
|PETKM
|9,40
|2.473.351.966
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,52
|2.311.910.170
|% 1,44
|
|TUPRS
|226,30
|2.107.833.009
|% 5,55
|
|GARAN
|12,49
|5.545.784.190
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|2.045.422.441
|% 0,83
|
|PETKM
|9,40
|2.473.351.966
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,12
|1.071.649.532
|% 0,98
|
|KARSN
|5,93
|1.386.197.640
|% 7,82
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6853
|14,6944
|% 0,16
|
|Euro
|16,2076
|16,2210
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1816
|19,2778
|% -0,21
|
|Frank
|15,7796
|15,8747
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9044
|3,9240
|% 0,16
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-12,27
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,23
|