***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2022 17:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YYO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon 01/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015123
BIST
17:502.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 17,80
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:5014,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0228
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:5016,2210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0290
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:50909,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,89
|Açılış
|: 909,77
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.491.093
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,33
|2.643.402
|% 9,39
|
|ISFIN
|3,79
|555.163.250
|% 8,29
|
|ASUZU
|80,50
|232.675.184
|% 7,62
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|342,40
|87.589.963
|% -8,64
|
|ITTFH
|1,36
|57.516.794
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,12
|28.473.615
|% -6,02
|
|AYCES
|68,30
|3.320.546
|% -5,20
|
|GARAN
|12,50
|5.506.996.504
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.956.672.728
|% 1,18
|
|PETKM
|9,40
|2.461.733.337
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,52
|2.301.258.401
|% 1,44
|
|TUPRS
|226,60
|2.101.040.078
|% 5,69
|
|GARAN
|12,50
|5.506.996.504
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,33
|2.039.771.682
|% 0,96
|
|PETKM
|9,40
|2.461.733.337
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|1.070.714.537
|% 0,74
|
|KARSN
|5,91
|1.380.227.080
|% 7,45
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6854
|14,6955
|% 0,16
|
|Euro
|16,2133
|16,2215
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1759
|19,2721
|% -0,24
|
|Frank
|15,7804
|15,8754
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9046
|3,9242
|% 0,17
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-11,23
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,07
|