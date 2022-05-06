***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 15:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YCK) Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon 01/04/2022 - 04/04/2022 tarihleri arasında
04.04.2022 tarihinde fonun riske maruz değeri, fon izahnamesinde belirli olan 25% limitini aşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027240
BIST
15:202.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,17
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
15:2014,9364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0754
|Açılış
|: 14,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:2015,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1237
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:20905,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,70
|Açılış
|: 905,51
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ALKA
|35,02
|54.404.992
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.929.198
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|89.863.992
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.502.635
|% 9,97
|
|OLMK
|9,64
|25.656.119
|% 9,92
|
|PETUN
|24,38
|54.118.643
|% -8,28
|
|TSPOR
|4,86
|126.685.622
|% -6,72
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,49
|414.467.311
|% -6,39
|
|ALCTL
|27,52
|28.864.258
|% -5,88
|
|SISE
|19,44
|4.038.555.675
|% 3,35
|
|THYAO
|42,32
|2.056.657.476
|% -0,84
|
|TUPRS
|252,60
|1.248.383.073
|% 2,98
|
|KOZAL
|185,40
|1.100.431.349
|% 4,33
|
|EREGL
|33,16
|849.479.675
|% -1,01
|
|SISE
|19,44
|4.038.555.675
|% 3,35
|
|ODAS
|2,49
|414.467.311
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,84
|684.964.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|312.871.142
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,71
|836.097.628
|% -0,80
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9244
|14,9364
|% 0,51
|
|Euro
|15,8143
|15,8358
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,4037
|18,4960
|% 0,56
|
|Frank
|15,1103
|15,2013
|% 0,59
|
|Riyal
|3,9747
|3,9947
|% 0,66
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,90
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.196
|19,17
|
|Yarım
|2.920
|2.997
|9,27
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,64
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,23
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 14 kaybederek (% -0.44 ) 2, 732
-
15:33XU100
Endeks 2, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 24, 132.00 milyon TL de
-
15:33SELVA
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 18.85 lira fiyatla işlem gören hissede 925, 801 adet işlem
-
15:30ADEL
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 660 adet işlem
-
15:28XU100
Endeks 2, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 23, 987.00 milyon TL de