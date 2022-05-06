***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 15:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YKS) Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027242
BIST
15:222.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,74
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
15:2214,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0764
|Açılış
|: 14,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:2215,8333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1212
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:22905,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 8,93
|Açılış
|: 905,64
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ALKA
|35,02
|54.404.992
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.917.601
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|89.862.362
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.502.635
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|79.907.063
|% 9,92
|
|PETUN
|24,38
|53.971.378
|% -8,28
|
|TSPOR
|4,86
|126.635.224
|% -6,72
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,49
|414.446.428
|% -6,39
|
|ALCTL
|27,50
|28.419.341
|% -5,95
|
|SISE
|19,43
|4.037.886.952
|% 3,30
|
|THYAO
|42,34
|2.056.217.220
|% -0,80
|
|TUPRS
|252,50
|1.247.377.432
|% 2,94
|
|KOZAL
|185,50
|1.094.630.223
|% 4,39
|
|EREGL
|33,16
|848.970.778
|% -1,01
|
|SISE
|19,43
|4.037.886.952
|% 3,30
|
|ODAS
|2,49
|414.446.428
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,84
|684.708.077
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|312.749.751
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,71
|835.758.534
|% -0,80
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9200
|14,9379
|% 0,52
|
|Euro
|15,8035
|15,8284
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,4057
|18,4980
|% 0,57
|
|Frank
|15,1124
|15,2035
|% 0,61
|
|Riyal
|3,9747
|3,9946
|% 0,66
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|5,88
|
|Altın Gr.
|904
|904
|7,71
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|9,00
|
|Tam
|6.036
|6.190
|12,84
|
|Yarım
|2.917
|2.994
|6,21
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,89
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 14 kaybederek (% -0.44 ) 2, 732
-
15:33XU100
Endeks 2, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 24, 132.00 milyon TL de
-
15:33SELVA
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 18.85 lira fiyatla işlem gören hissede 925, 801 adet işlem
-
15:30ADEL
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 660 adet işlem
-
15:28XU100
Endeks 2, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 23, 987.00 milyon TL de