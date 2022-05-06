***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 15:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPK) Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027243
BIST
15:462.464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,73
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.442
15:4614,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0871
|Açılış
|: 14,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:4615,8030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0909
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:46905,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,40
|Açılış
|: 905,10
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:46
|IMASM
|19,96
|16.092.391
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|90.120.645
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.583
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|83.426.528
|% 9,92
|
|EMNIS
|22,50
|433.725
|% 9,86
|
|PETUN
|24,42
|55.780.821
|% -8,13
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|TSPOR
|4,88
|129.003.235
|% -6,33
|
|ODAS
|2,50
|421.831.256
|% -6,02
|
|ALCTL
|27,48
|32.810.994
|% -6,02
|
|SISE
|19,50
|4.276.578.459
|% 3,67
|
|THYAO
|42,42
|2.259.344.996
|% -0,61
|
|TUPRS
|253,70
|1.354.930.208
|% 3,42
|
|KOZAL
|185,80
|1.153.088.479
|% 4,56
|
|EREGL
|33,24
|948.726.466
|% -0,78
|
|SISE
|19,50
|4.276.578.459
|% 3,67
|
|ODAS
|2,50
|421.831.256
|% -6,02
|
|YKBNK
|4,87
|761.529.004
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,67
|343.410.746
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,75
|933.588.641
|% -0,34
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9406
|14,9481
|% 0,59
|
|Euro
|15,7917
|15,8030
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,3910
|18,4833
|% 0,49
|
|Frank
|15,1045
|15,1955
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9704
|3,9903
|% 0,55
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|3,60
|
|Altın Gr.
|905
|906
|8,86
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|14,00
|
|Tam
|6.051
|6.204
|27,57
|
|Yarım
|2.924
|3.001
|13,34
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|6,67
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,77
|