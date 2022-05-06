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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

06.05.2022 15:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

 (YPK) Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027243


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BIST En Aktif Hisseler15:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 19,96 16.092.391 % 9,97  
TIRE 16,98 90.120.645 % 9,97  
UFUK 37,94 2.503.583 % 9,97  
DYOBY 12,30 83.426.528 % 9,92  
EMNIS 22,50 433.725 % 9,86  
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15:46 Alış Satış %  
Dolar 14,9406 14,9481 % 0,59  
Euro 15,7917 15,8030 % 0,58  
Sterlin 18,3910 18,4833 % 0,49  
Frank 15,1045 15,1955 % 0,55  
Riyal 3,9704 3,9903 % 0,55  
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15:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.881 3,60  
Altın Gr. 905 906 8,86  
Cumhuriyet 6.076 6.168 14,00  
Tam 6.051 6.204 27,57  
Yarım 2.924 3.001 13,34  
Çeyrek 1.467 1.501 6,67  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 -0,06  
Gümüş Gr. 10,80 10,82 0,06  
B. Petrol 113 113 1,77  
Seans Raporu 15:46
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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