***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 15:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YPF) Yapı Kredi Portföy Yeditepe Serbest Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027244
BIST
15:382.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,44
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.469
En Düşük
2.442
15:3814,9457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0847
|Açılış
|: 14,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:3815,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0970
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:38907,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 10,44
|Açılış
|: 907,15
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ALKA
|35,02
|57.181.183
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.058.179
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|90.089.487
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.583
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|83.349.591
|% 9,92
|
|PETUN
|24,32
|55.064.606
|% -8,50
|
|TSPOR
|4,87
|128.688.278
|% -6,53
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,49
|418.745.813
|% -6,39
|
|ALCTL
|27,48
|32.101.113
|% -6,02
|
|SISE
|19,59
|4.195.167.223
|% 4,15
|
|THYAO
|42,46
|2.206.050.137
|% -0,52
|
|TUPRS
|253,50
|1.317.102.838
|% 3,34
|
|KOZAL
|186,00
|1.146.180.657
|% 4,67
|
|EREGL
|33,30
|909.481.045
|% -0,60
|
|SISE
|19,59
|4.195.167.223
|% 4,15
|
|ODAS
|2,49
|418.745.813
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,87
|738.076.902
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,68
|322.504.503
|% -1,11
|
|AKBNK
|8,76
|900.737.257
|% -0,23
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9348
|14,9457
|% 0,57
|
|Euro
|15,7936
|15,8091
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,3996
|18,4919
|% 0,53
|
|Frank
|15,1218
|15,2128
|% 0,67
|
|Riyal
|3,9698
|3,9897
|% 0,54
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|3,60
|
|Altın Gr.
|905
|906
|8,86
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|14,00
|
|Tam
|6.051
|6.204
|27,57
|
|Yarım
|2.924
|3.001
|13,34
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|6,67
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,77
|
Seans Raporu
15:38
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