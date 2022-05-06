***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 15:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPL) Yapı Kredi Portföy Balat Serbest Özel Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027245
BIST
15:392.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,72
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.469
En Düşük
2.442
15:3914,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0833
|Açılış
|: 14,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:3915,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0830
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:39907,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 10,44
|Açılış
|: 907,15
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ALKA
|35,02
|56.622.040
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.028.080
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|90.089.487
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.583
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,50
|433.725
|% 9,86
|
|PETUN
|24,34
|54.798.655
|% -8,43
|
|TSPOR
|4,87
|128.335.130
|% -6,53
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,49
|416.410.686
|% -6,39
|
|ALCTL
|27,40
|31.191.179
|% -6,29
|
|SISE
|19,49
|4.076.298.808
|% 3,62
|
|THYAO
|42,46
|2.125.976.355
|% -0,52
|
|TUPRS
|252,60
|1.273.860.279
|% 2,98
|
|KOZAL
|186,10
|1.134.753.674
|% 4,73
|
|EREGL
|33,18
|864.533.781
|% -0,96
|
|SISE
|19,49
|4.076.298.808
|% 3,62
|
|ODAS
|2,49
|416.410.686
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,86
|697.046.187
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,67
|316.934.301
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,72
|859.044.318
|% -0,68
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9373
|14,9429
|% 0,55
|
|Euro
|15,7940
|15,8091
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,3919
|18,4842
|% 0,49
|
|Frank
|15,1179
|15,2089
|% 0,64
|
|Riyal
|3,9688
|3,9887
|% 0,51
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|12,13
|
|Altın Gr.
|906
|906
|9,67
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.046
|6.200
|23,30
|
|Yarım
|2.922
|2.999
|11,27
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,74
|