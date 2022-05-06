***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 15:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YRO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027247
BIST
15:502.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,81
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.442
15:5014,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0875
|Açılış
|: 14,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:5015,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0812
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:50902,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,58
|Açılış
|: 902,29
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:50
|TIRE
|16,98
|92.912.349
|% 9,97
|
|IMASM
|19,96
|16.136.742
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.583
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|83.503.120
|% 9,92
|
|OLMK
|9,64
|32.407.076
|% 9,92
|
|PETUN
|24,42
|56.735.821
|% -8,13
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ALCTL
|27,42
|33.314.776
|% -6,22
|
|TSPOR
|4,89
|129.949.950
|% -6,14
|
|ODAS
|2,50
|422.441.172
|% -6,02
|
|SISE
|19,51
|4.309.961.370
|% 3,72
|
|THYAO
|42,42
|2.286.517.991
|% -0,61
|
|TUPRS
|253,40
|1.382.690.683
|% 3,30
|
|KOZAL
|184,90
|1.194.043.701
|% 4,05
|
|EREGL
|33,26
|965.282.874
|% -0,72
|
|SISE
|19,51
|4.309.961.370
|% 3,72
|
|ODAS
|2,50
|422.441.172
|% -6,02
|
|YKBNK
|4,87
|777.656.444
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,67
|345.122.245
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,75
|962.065.653
|% -0,34
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9391
|14,9485
|% 0,59
|
|Euro
|15,7831
|15,7933
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,3685
|18,4606
|% 0,36
|
|Frank
|15,0768
|15,1676
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9702
|3,9901
|% 0,55
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|3,60
|
|Altın Gr.
|905
|906
|8,86
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|14,00
|
|Tam
|6.051
|6.204
|27,57
|
|Yarım
|2.924
|3.001
|13,34
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|6,67
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,77
|