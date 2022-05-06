***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 15:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YDZ) Yapı Kredi Portföy Odeabank Dördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027259
BIST
15:512.464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,76
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.442
15:5114,9464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0854
|Açılış
|: 14,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:5115,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0811
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:51902,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,58
|Açılış
|: 902,29
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:50
|TIRE
|16,98
|92.912.349
|% 9,97
|
|IMASM
|19,96
|16.136.742
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.583
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|83.503.120
|% 9,92
|
|OLMK
|9,64
|32.407.076
|% 9,92
|
|PETUN
|24,42
|56.735.821
|% -8,13
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ALCTL
|27,42
|33.314.776
|% -6,22
|
|TSPOR
|4,89
|129.949.950
|% -6,14
|
|ODAS
|2,50
|422.441.172
|% -6,02
|
|SISE
|19,51
|4.309.961.370
|% 3,72
|
|THYAO
|42,42
|2.286.517.991
|% -0,61
|
|TUPRS
|253,40
|1.382.690.683
|% 3,30
|
|KOZAL
|184,90
|1.194.043.701
|% 4,05
|
|EREGL
|33,26
|965.282.874
|% -0,72
|
|SISE
|19,51
|4.309.961.370
|% 3,72
|
|ODAS
|2,50
|422.441.172
|% -6,02
|
|YKBNK
|4,87
|777.656.444
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,67
|345.122.245
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,75
|962.065.653
|% -0,34
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9391
|14,9485
|% 0,59
|
|Euro
|15,7831
|15,7933
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,3709
|18,4631
|% 0,38
|
|Frank
|15,0858
|15,1767
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9706
|3,9905
|% 0,56
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|0,05
|
|Altın Gr.
|906
|906
|9,24
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.052
|6.206
|29,34
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|14,19
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,85
|0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,92
|