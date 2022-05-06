***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 15:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YCG) Yapı Kredi Portföy Karşıyaka Serbest (Döviz) Özel Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027262
BIST
15:382.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,44
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.469
En Düşük
2.442
15:3814,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0833
|Açılış
|: 14,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:3815,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0830
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:38907,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 10,44
|Açılış
|: 907,15
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ALKA
|35,02
|56.629.252
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.041.054
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|90.089.487
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.583
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|83.258.375
|% 9,92
|
|PETUN
|24,32
|54.902.032
|% -8,50
|
|TSPOR
|4,87
|128.541.312
|% -6,53
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,49
|416.462.395
|% -6,39
|
|ALCTL
|27,48
|31.394.154
|% -6,02
|
|SISE
|19,58
|4.150.746.205
|% 4,09
|
|THYAO
|42,52
|2.185.174.463
|% -0,37
|
|TUPRS
|253,40
|1.305.973.536
|% 3,30
|
|KOZAL
|186,30
|1.144.303.346
|% 4,84
|
|EREGL
|33,32
|892.560.993
|% -0,54
|
|SISE
|19,58
|4.150.746.205
|% 4,09
|
|ODAS
|2,49
|416.462.395
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,88
|716.750.844
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,67
|322.005.720
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,75
|883.454.857
|% -0,34
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9381
|14,9443
|% 0,56
|
|Euro
|15,7835
|15,7951
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,3994
|18,4917
|% 0,53
|
|Frank
|15,1280
|15,2192
|% 0,71
|
|Riyal
|3,9694
|3,9893
|% 0,53
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|1,32
|
|Altın Gr.
|907
|907
|10,23
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|14,00
|
|Tam
|6.052
|6.206
|29,34
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|14,19
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,98
|
Seans Raporu
15:38
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