***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 15:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YON) Yapı Kredi Portföy Ortaköy Serbest (Döviz) Fon 29/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027264
BIST
15:502.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,81
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.442
15:5014,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0875
|Açılış
|: 14,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
15:5015,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0812
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
15:50903,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,98
|Açılış
|: 903,68
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler15:48
|IMASM
|19,96
|16.123.488
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|92.868.846
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.503.583
|% 9,97
|
|ALKA
|35,00
|58.195.876
|% 9,92
|
|DYOBY
|12,30
|83.451.239
|% 9,92
|
|PETUN
|24,44
|56.380.526
|% -8,05
|
|ALCTL
|27,32
|33.174.617
|% -6,57
|
|TSPOR
|4,87
|129.282.287
|% -6,53
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,50
|422.077.304
|% -6,02
|
|SISE
|19,52
|4.301.718.645
|% 3,77
|
|THYAO
|42,44
|2.274.631.237
|% -0,56
|
|TUPRS
|253,60
|1.374.302.332
|% 3,38
|
|KOZAL
|185,20
|1.188.148.399
|% 4,22
|
|EREGL
|33,28
|960.640.541
|% -0,66
|
|SISE
|19,52
|4.301.718.645
|% 3,77
|
|ODAS
|2,50
|422.077.304
|% -6,02
|
|YKBNK
|4,86
|769.122.376
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,67
|345.057.612
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,75
|957.710.278
|% -0,34
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9428
|14,9475
|% 0,58
|
|Euro
|15,7896
|15,8061
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,3791
|18,4712
|% 0,42
|
|Frank
|15,0873
|15,1782
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9705
|3,9904
|% 0,55
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|1,32
|
|Altın Gr.
|907
|907
|10,23
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|14,00
|
|Tam
|6.052
|6.206
|29,34
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|14,19
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,98
|