***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 15:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YPP)Yapı Kredi Portföy PY Kuzguncuk Serbest Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında
04.04.2022 ve 05.04.2022 tarihlarinde fonun riske maruz değeri, fon izahnamesinde belirli olan 30% limitini aşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027241
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0904
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9561
En Düşük
14,8503
18:0515,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0850
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05904,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,05
|Açılış
|: 904,76
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9259
|14,9514
|% 0,61
|
|Euro
|15,7570
|15,7971
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,3890
|18,4812
|% 0,48
|
|Frank
|15,0692
|15,1599
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9726
|3,9925
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,52
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,20
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,10
|