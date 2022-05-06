***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(YPP)Yapı Kredi Portföy PY Kuzguncuk Serbest Fon 01/04/2022 - 29/04/2022 tarihleri arasında04.04.2022 ve 05.04.2022 tarihlarinde fonun riske maruz değeri, fon izahnamesinde belirli olan 30% limitini aşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027241BIST