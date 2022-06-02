***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 15:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YKS) Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon 05/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034247
BIST
15:282.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 25,55
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
15:2816,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0826
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4817
En Düşük
16,3796
15:2817,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2264
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7224
En Düşük
17,4621
15:28983,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,58
|Açılış
|: 984,29
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
984,95
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler15:28
|MAGEN
|11,55
|95.247.355
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.934.965
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.287.100
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.237.399
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|312.934.043
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.938.768
|% -9,94
|
|FENER
|43,12
|107.836.872
|% -4,14
|
|AVGYO
|2,69
|15.908.380
|% -3,93
|
|SANFM
|35,04
|11.712.724
|% -3,68
|
|THYAO
|49,90
|2.851.391.871
|% 1,30
|
|SASA
|40,74
|2.185.136.651
|% 8,01
|
|AKBNK
|8,72
|1.232.902.044
|% 3,07
|
|SISE
|21,08
|1.129.647.686
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,18
|1.036.017.183
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,87
|842.601.780
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,85
|408.300.153
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,72
|1.232.902.044
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,27
|135.171.329
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,87
|399.629.584
|% -0,10
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4680
|16,4748
|% 0,50
|
|Euro
|17,6636
|17,7224
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,6072
|20,7105
|% 0,99
|
|Frank
|17,0992
|17,2022
|% 0,88
|
|Riyal
|4,3787
|4,4007
|% 0,49
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,60
|
|Altın Gr.
|983
|983
|10,23
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|43,00
|
|Tam
|6.504
|6.668
|47,45
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|22,94
|
|Çeyrek
|1.577
|1.613
|11,48
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,22
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,75
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43BRISA
Yüzde 5.28 oranında artışla 37.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 324, 509 adet işlem
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, VESTL, GUBRF
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, AKBNK
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 47 artarak (% 1.06 ) 2, 334
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, MZHLD, DOKTA, MAGEN, HEDEF, EPLAS, YUNSA, MMCAS