***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 15:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPF) Yapı Kredi Portföy Yeditepe Serbest Fon 05/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034249
BIST
15:282.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 25,55
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
15:2816,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0826
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4817
En Düşük
16,3796
15:2817,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2264
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7224
En Düşük
17,4621
15:28984,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,06
|Açılış
|: 984,29
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
984,95
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler15:26
|MAGEN
|11,55
|95.245.911
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.934.965
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.287.100
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.223.382
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|311.523.385
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.938.076
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,68
|15.708.391
|% -4,29
|
|SANFM
|34,98
|11.576.427
|% -3,85
|
|FENER
|43,38
|104.975.590
|% -3,56
|
|THYAO
|49,92
|2.841.772.869
|% 1,34
|
|SASA
|40,80
|2.165.955.306
|% 8,17
|
|AKBNK
|8,72
|1.204.610.068
|% 3,07
|
|SISE
|21,10
|1.127.916.846
|% 0,67
|
|KRDMD
|15,16
|1.031.863.926
|% 0,40
|
|YKBNK
|4,86
|830.994.964
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,85
|406.744.255
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,72
|1.204.610.068
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,27
|135.105.623
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,87
|393.297.357
|% -0,10
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4680
|16,4766
|% 0,51
|
|Euro
|17,6639
|17,7122
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,6088
|20,7121
|% 1,00
|
|Frank
|17,0978
|17,2008
|% 0,87
|
|Riyal
|4,3784
|4,4003
|% 0,48
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|11,23
|
|Altın Gr.
|983
|983
|9,93
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|43,00
|
|Tam
|6.505
|6.669
|48,57
|
|Yarım
|3.144
|3.226
|23,49
|
|Çeyrek
|1.577
|1.613
|11,75
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,42
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41RYSAS
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 713, 684 adet işlem
-
15:40BRISA
Yüzde 5.06 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 323, 918 adet işlem
-
15:39TLMAN
Yüzde 5.02 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 084 adet işlem
-
15:38OZKGY
Yüzde 5.43 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 800, 962 adet işlem
-
15:38OZKGY
Yüzde 5.43 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 800, 962 adet işlem