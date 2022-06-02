***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 15:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YPL) Yapı Kredi Portföy Balat Serbest Özel Fon 05/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034250
BIST
16:312.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 15,01
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:3116,4814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0892
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4817
En Düşük
16,3796
16:3117,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2332
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:31985,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 12,57
|Açılış
|: 985,80
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
986,96
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:29
|MAGEN
|11,55
|95.732.883
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.019.001
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.393.398
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.292.833
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.350.088
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.365.927
|% -9,94
|
|FENER
|42,98
|130.878.227
|% -4,45
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|AVGYO
|2,68
|16.548.794
|% -4,29
|
|THYAO
|49,54
|3.239.934.583
|% 0,57
|
|SASA
|40,48
|2.543.547.275
|% 7,32
|
|SISE
|20,94
|1.325.781.705
|% -0,10
|
|KRDMD
|15,13
|1.259.269.692
|% 0,20
|
|HEKTS
|34,44
|1.146.274.145
|% 3,42
|
|YKBNK
|4,82
|961.244.836
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,84
|460.009.116
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|189.317.491
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,86
|469.791.476
|% -0,36
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4696
|16,4819
|% 0,55
|
|Euro
|17,6812
|17,7390
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,6155
|20,7189
|% 1,03
|
|Frank
|17,1084
|17,2115
|% 0,93
|
|Riyal
|4,3793
|4,4013
|% 0,50
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|13,58
|
|Altın Gr.
|985
|985
|11,52
|
|Cumhuriyet
|6.530
|6.629
|40,00
|
|Tam
|6.513
|6.677
|56,40
|
|Yarım
|3.148
|3.230
|27,28
|
|Çeyrek
|1.579
|1.615
|13,64
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,19
|
|B. Petrol
|115
|115
|-1,17
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44DARDL
Yüzde 4.14 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 029, 415 adet işlem
-
16:43RYSAS
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 217, 849 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, TCELL
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 73 artarak (% 0.72 ) 2, 326
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, YUNSA, MZHLD, RYSAS, HEDEF, DOKTA, MMCAS, MAGEN