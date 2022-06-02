***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 15:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YRO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon 05/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034253
BIST
16:282.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 18,12
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:2816,4819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0897
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4819
En Düşük
16,3796
16:2817,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2430
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:28986,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 13,08
|Açılış
|: 986,31
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
986,86
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:28
|YUNSA
|31,24
|27.019.001
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.693.601
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.386.040
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.291.101
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.219.991
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.365.927
|% -9,94
|
|FENER
|43,02
|129.625.087
|% -4,36
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|AVGYO
|2,69
|16.546.898
|% -3,93
|
|THYAO
|49,54
|3.231.994.357
|% 0,57
|
|SASA
|40,66
|2.529.204.516
|% 7,79
|
|AKBNK
|8,64
|1.688.682.831
|% 2,13
|
|SISE
|20,98
|1.319.704.577
|% 0,10
|
|KRDMD
|15,16
|1.250.987.050
|% 0,40
|
|YKBNK
|4,82
|960.887.849
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,64
|1.688.682.831
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,84
|459.686.343
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|188.886.613
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,86
|469.505.676
|% -0,36
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4696
|16,4819
|% 0,55
|
|Euro
|17,6812
|17,7390
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,6174
|20,7208
|% 1,04
|
|Frank
|17,1065
|17,2095
|% 0,92
|
|Riyal
|4,3798
|4,4017
|% 0,51
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|17,83
|
|Altın Gr.
|985
|985
|12,22
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|53,00
|
|Tam
|6.510
|6.674
|54,17
|
|Yarım
|3.147
|3.229
|26,20
|
|Çeyrek
|1.578
|1.614
|13,10
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,18
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,05
|
Seans Raporu
16:28
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