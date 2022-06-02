***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 15:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(KSY) Yapı Kredi Portföy Py Kandilli Serbest Özel Fon 05/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034255
BIST
16:362.588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,84
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:3616,4862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0940
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4862
En Düşük
16,3796
16:3617,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2435
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7395
En Düşük
17,4621
16:36987,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,15
|Açılış
|: 987,38
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
987,79
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:34
|MAGEN
|11,55
|95.767.186
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.031.247
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.395.304
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.357.660
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.633.704
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.367.694
|% -9,94
|
|FENER
|42,98
|134.553.587
|% -4,45
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|AVGYO
|2,68
|16.552.421
|% -4,29
|
|THYAO
|49,54
|3.273.767.346
|% 0,57
|
|SASA
|40,66
|2.579.749.693
|% 7,79
|
|AKBNK
|8,64
|1.722.892.133
|% 2,13
|
|SISE
|20,94
|1.335.009.859
|% -0,10
|
|KRDMD
|15,13
|1.271.556.216
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,82
|969.706.020
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,64
|1.722.892.133
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,82
|492.047.676
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,26
|193.434.776
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,85
|471.243.225
|% -0,62
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4706
|16,4814
|% 0,54
|
|Euro
|17,6750
|17,7258
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,6131
|20,7165
|% 1,02
|
|Frank
|17,1151
|17,2182
|% 0,97
|
|Riyal
|4,3805
|4,4024
|% 0,53
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|18,21
|
|Altın Gr.
|987
|988
|14,41
|
|Cumhuriyet
|6.542
|6.641
|52,00
|
|Tam
|6.522
|6.687
|66,48
|
|Yarım
|3.152
|3.235
|32,15
|
|Çeyrek
|1.581
|1.617
|16,08
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,22
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,42
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:49SKTAS
Yüzde 4.75 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 145, 391 adet işlem
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16:48BRKSN
Yüzde 4.63 oranında artışla 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 538 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 2, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 30, 785.00 milyon TL de
-
16:46NATEN
Yüzde 5.08 oranında artışla 63.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 036 adet işlem
-
16:45SASA
Yüzde 7.85 oranında artışla 40.68 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 369, 445 adet işlem