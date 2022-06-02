***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 15:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
(YZF) Yapı Kredi Portföy Py Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon 05/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034256
BIST
16:322.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,34
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:3216,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0826
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4817
En Düşük
16,3796
16:3217,7388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2428
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:32985,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 12,57
|Açılış
|: 985,80
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
986,96
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:30
|YUNSA
|31,24
|27.031.247
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.766.378
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.395.304
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.357.660
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.466.531
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.366.559
|% -9,94
|
|FENER
|42,98
|133.517.816
|% -4,45
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|AVGYO
|2,68
|16.548.794
|% -4,29
|
|THYAO
|49,60
|3.254.390.059
|% 0,69
|
|SASA
|40,66
|2.573.374.855
|% 7,79
|
|AKBNK
|8,64
|1.710.263.415
|% 2,13
|
|SISE
|20,96
|1.329.540.360
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,15
|1.265.286.011
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,82
|969.281.032
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,64
|1.710.263.415
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,83
|485.263.980
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,26
|193.331.403
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,86
|470.776.512
|% -0,36
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4707
|16,4814
|% 0,54
|
|Euro
|17,6799
|17,7436
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,6100
|20,7134
|% 1,01
|
|Frank
|17,1099
|17,2130
|% 0,94
|
|Riyal
|4,3784
|4,4004
|% 0,48
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|17,83
|
|Altın Gr.
|985
|985
|12,22
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|53,00
|
|Tam
|6.510
|6.674
|54,17
|
|Yarım
|3.147
|3.229
|26,20
|
|Çeyrek
|1.578
|1.614
|13,10
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,18
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,05
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45SASA
Yüzde 7.85 oranında artışla 40.68 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 369, 445 adet işlem
-
16:44DARDL
Yüzde 4.14 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 029, 415 adet işlem
-
16:43RYSAS
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 217, 849 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, TCELL
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 73 artarak (% 0.72 ) 2, 326