***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 15:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YON) Yapı Kredi Portföy Ortaköy Serbest (Döviz) Fon 05/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034269
BIST
16:212.588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 19,19
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:2116,4771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0849
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4817
En Düşük
16,3796
16:2117,7339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2379
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:21985,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 11,96
|Açılış
|: 985,19
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
985,93
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:19
|MAGEN
|11,55
|95.673.377
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.997.914
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.378.950
|% 9,98
|
|ULUUN
|17,21
|287.882.821
|% 9,97
|
|PSGYO
|11,67
|316.866.168
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.358.234
|% -9,94
|
|FENER
|43,10
|127.168.877
|% -4,18
|
|AVGYO
|2,69
|16.479.940
|% -3,93
|
|DAPGM
|30,44
|19.490.526
|% -3,91
|
|THYAO
|49,56
|3.129.312.687
|% 0,61
|
|SASA
|40,58
|2.482.139.937
|% 7,58
|
|AKBNK
|8,65
|1.617.440.228
|% 2,25
|
|SISE
|20,90
|1.293.589.941
|% -0,29
|
|KRDMD
|15,08
|1.201.195.978
|% -0,13
|
|YKBNK
|4,82
|936.340.127
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,65
|1.617.440.228
|% 2,25
|
|EKGYO
|2,84
|442.646.566
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|171.618.638
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,87
|456.960.262
|% -0,10
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4671
|16,4778
|% 0,52
|
|Euro
|17,6915
|17,7491
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,6055
|20,7088
|% 0,98
|
|Frank
|17,0951
|17,1981
|% 0,86
|
|Riyal
|4,3784
|4,4003
|% 0,48
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|13,58
|
|Altın Gr.
|985
|985
|11,52
|
|Cumhuriyet
|6.530
|6.629
|40,00
|
|Tam
|6.513
|6.677
|56,40
|
|Yarım
|3.148
|3.230
|27,28
|
|Çeyrek
|1.579
|1.615
|13,64
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,19
|
|B. Petrol
|115
|115
|-1,17
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34NATEN
Yüzde 5.25 oranında artışla 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 200, 037 adet işlem
-
16:33TRCAS
Yüzde 5.55 oranında artışla 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 833, 752 adet işlem
-
16:32XU100
Endeks 2, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 29, 499.00 milyon TL de
-
16:32YYLGD
Yüzde 4.69 oranında artışla 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 126, 924 adet işlem
-
16:31OZRDN
Yüzde 6.82 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 811, 911 adet işlem