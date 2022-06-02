***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 15:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
16:252.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 18,36
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:2516,4813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0891
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4817
En Düşük
16,3796
16:2517,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2423
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:25985,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,22
|Açılış
|: 985,45
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
985,93
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:23
|YUNSA
|31,24
|27.018.376
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.688.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.386.040
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.291.101
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.063.694
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.365.145
|% -9,94
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|FENER
|43,12
|128.984.091
|% -4,14
|
|AVGYO
|2,69
|16.526.611
|% -3,93
|
|THYAO
|49,58
|3.218.168.745
|% 0,65
|
|SASA
|40,68
|2.515.716.660
|% 7,85
|
|AKBNK
|8,64
|1.683.535.945
|% 2,13
|
|SISE
|20,96
|1.315.900.412
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,13
|1.238.785.609
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,82
|950.636.773
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,64
|1.683.535.945
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,84
|457.508.921
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|183.255.726
|% -2,33
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4667
|16,4776
|% 0,52
|
|Euro
|17,6785
|17,7258
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,6111
|20,7144
|% 1,01
|
|Frank
|17,1006
|17,2036
|% 0,89
|
|Riyal
|4,3789
|4,4009
|% 0,49
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|13,24
|
|Altın Gr.
|984
|984
|10,58
|
|Cumhuriyet
|6.530
|6.629
|40,00
|
|Tam
|6.507
|6.671
|50,81
|
|Yarım
|3.145
|3.227
|24,57
|
|Çeyrek
|1.577
|1.613
|12,29
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|-1,11
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38PENTA
Yüzde 7.41 oranında artışla 533.40 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 522 adet işlem
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16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 89 artarak (% 0.98 ) 2, 883
-
16:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, AKBNK, EKGYO
-
16:37XU100
Endeks 2, 588 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 30, 025.00 milyon TL de
-
16:37TRCAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 209, 274 adet işlem