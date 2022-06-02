***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 15:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YYO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon 05/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034265
BIST
17:572.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,58
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
17:5716,4709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0787
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4872
En Düşük
16,3796
17:5717,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2776
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7736
En Düşük
17,4621
17:57988,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 15,28
|Açılış
|: 988,50
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler17:55
|MAGEN
|11,55
|96.576.067
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.287.571
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.142.098
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.532.116
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.337.830
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.435.904
|% -9,95
|
|DAPGM
|30,34
|24.632.972
|% -4,23
|
|IHLGM
|0,75
|28.793.173
|% -3,85
|
|SUNTK
|22,72
|55.738.599
|% -3,48
|
|ELITE
|19,00
|16.172.251
|% -3,41
|
|KOZAL
|203,60
|821.672.014
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,81
|685.383.353
|% 0,00
|
|HALKB
|5,88
|592.678.673
|% 1,03
|
|AKSEN
|23,52
|431.671.506
|% 1,29
|
|TTKOM
|9,96
|429.798.219
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,81
|685.383.353
|% 0,00
|
|HALKB
|5,88
|592.678.673
|% 1,03
|
|HLGYO
|2,27
|149.450.432
|% 5,09
|
|ODAS
|2,83
|169.577.977
|% 1,07
|
|CEMAS
|1,43
|78.988.009
|% 2,88
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4678
|16,4709
|% 0,48
|
|Euro
|17,7245
|17,7736
|% 1,59
|
|Sterlin
|20,5942
|20,6975
|% 0,93
|
|Frank
|17,0894
|17,1924
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3782
|4,4002
|% 0,48
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|20,81
|
|Altın Gr.
|989
|989
|16,03
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,25
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,28
|
Seans Raporu
17:55
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