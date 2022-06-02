***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 15:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YTJ) Yapı Kredi Portföy Dudullu Serbest (Döviz) Özel Fon 05/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034268
BIST
17:352.597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 28,21
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.602
En Düşük
2.565
17:3516,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0826
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
17:3517,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2119
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
17:35988,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 15,56
|Açılış
|: 988,79
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler17:35
|YUNSA
|31,24
|27.274.169
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|96.258.708
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.520.166
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.483.270
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|318.866.289
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.656.199
|% -9,94
|
|TSKB
|2,11
|540.880.444
|% -8,26
|
|DAPGM
|30,40
|23.201.224
|% -4,04
|
|IHLGM
|0,75
|28.027.328
|% -3,85
|
|THYAO
|49,34
|3.680.399.868
|% 0,16
|
|SASA
|39,96
|3.034.165.532
|% 5,94
|
|AKBNK
|8,78
|2.222.185.270
|% 3,78
|
|KRDMD
|15,18
|1.589.540.200
|% 0,53
|
|SISE
|20,96
|1.533.126.076
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|2.222.185.270
|% 3,78
|
|TSKB
|2,11
|540.880.444
|% -8,26
|
|YKBNK
|4,83
|1.076.821.633
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,82
|621.111.589
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,27
|200.342.126
|% -1,55
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4665
|16,4748
|% 0,50
|
|Euro
|17,6674
|17,7079
|% 1,21
|
|Sterlin
|20,5806
|20,6838
|% 0,86
|
|Frank
|17,0688
|17,1716
|% 0,70
|
|Riyal
|4,3773
|4,3992
|% 0,45
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|20,98
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,50
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,28
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:50ESEN
Yüzde 4.77 oranında artışla 33.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 780, 168 adet işlem
-
17:49TRCAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 360, 675 adet işlem
-
17:47AKSGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 266, 987 adet işlem
-
17:46OLMK
Yüzde 6.18 oranında artışla 12.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 443 adet işlem
-
17:45HLGYO
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 060, 485 adet işlem