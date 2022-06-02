***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 15:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
(YCP) Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon) 05/05/2022 - 31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034270
BIST
17:282.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 23,00
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.602
En Düşük
2.565
17:2816,4734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0812
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
17:2817,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1943
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
17:28988,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 15,66
|Açılış
|: 988,89
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler17:28
|MAGEN
|11,55
|96.006.213
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.274.075
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.495.654
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|3.116.841
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|318.818.594
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.655.402
|% -9,94
|
|TSKB
|2,13
|520.642.927
|% -7,39
|
|DAPGM
|30,40
|22.537.414
|% -4,04
|
|IHLGM
|0,75
|27.974.465
|% -3,85
|
|THYAO
|49,28
|3.623.732.082
|% 0,04
|
|SASA
|39,84
|2.966.393.727
|% 5,62
|
|AKBNK
|8,76
|2.196.530.610
|% 3,55
|
|KRDMD
|15,20
|1.557.860.017
|% 0,66
|
|SISE
|20,98
|1.518.285.815
|% 0,10
|
|AKBNK
|8,76
|2.196.530.610
|% 3,55
|
|TSKB
|2,13
|520.642.927
|% -7,39
|
|YKBNK
|4,82
|1.072.690.455
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,82
|618.423.496
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,27
|200.248.002
|% -1,55
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4620
|16,4734
|% 0,50
|
|Euro
|17,6625
|17,6903
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,5877
|20,6910
|% 0,90
|
|Frank
|17,0738
|17,1766
|% 0,73
|
|Riyal
|4,3788
|4,4008
|% 0,49
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|19,95
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,69
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,27
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,55
|
Seans Raporu
17:28
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17:43YAYLA
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 79 artarak (% 1.03 ) 2, 333
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17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, TRCAS, RYSAS, EPLAS, MZHLD, MMCAS, MAGEN, HEDEF, DOKTA