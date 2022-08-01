***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.08.2022 17:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPL) Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon 01/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050368
BIST
17:492.655
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 62,55
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
17:4917,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:4918,4342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1133
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:491.020,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.020,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ASUZU
|291,50
|405.941.401
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TRGYO
|8,60
|114.931.410
|% 9,97
|
|OZRDN
|16,90
|11.166.713
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|6.486.330
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|139.082.039
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.730.304
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.098.776
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|107.750.525
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,45
|3.237.107.126
|% 2,08
|
|SISE
|23,00
|3.089.635.473
|% 5,41
|
|SASA
|46,18
|1.914.949.147
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,14
|1.202.475.637
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,86
|1.155.736.440
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,14
|1.202.475.637
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,86
|1.155.736.440
|% 2,32
|
|ODAS
|3,90
|745.211.461
|% 4,56
|
|SKBNK
|1,70
|293.604.176
|% -0,58
|
|SISE
|23,00
|3.089.635.473
|% 5,41
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9216
|17,9328
|% 0,11
|
|Euro
|18,4100
|18,4383
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,9520
|22,0621
|% 0,94
|
|Frank
|18,8243
|18,9377
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7610
|4,7849
|% 0,13
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|1,72
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.802
|6.859
|25,00
|
|Yarım
|3.314
|3.353
|12,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-4,35
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem