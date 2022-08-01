***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.08.2022 17:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Doviz) Fon 01/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050378
BIST
17:492.655
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 62,38
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
17:4917,9232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:4918,4308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1099
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:491.020,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.020,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:47
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TRGYO
|8,60
|114.659.951
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|40.904.548
|% 9,95
|
|GESAN
|60,75
|230.711.518
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.294.925
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|139.059.488
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.730.304
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.098.776
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|107.241.343
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,45
|3.224.538.656
|% 2,08
|
|SISE
|22,96
|3.067.737.882
|% 5,22
|
|SASA
|46,32
|1.900.444.399
|% 4,14
|
|EKGYO
|3,13
|1.198.187.073
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,86
|1.133.092.018
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,13
|1.198.187.073
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,86
|1.133.092.018
|% 2,32
|
|ODAS
|3,88
|731.416.910
|% 4,02
|
|SKBNK
|1,70
|292.664.187
|% -0,58
|
|SISE
|22,96
|3.067.737.882
|% 5,22
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9216
|17,9328
|% 0,11
|
|Euro
|18,4100
|18,4383
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,9407
|22,0507
|% 0,89
|
|Frank
|18,8197
|18,9331
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7611
|4,7849
|% 0,13
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|3,07
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.803
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.315
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,91
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem