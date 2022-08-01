***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.08.2022 17:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YTR) Yapı Kredi Portföy Lara Serbest (Döviz-Avro) Özel Fon 08/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050393
BIST
17:072.652
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 59,93
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.653
En Düşük
2.600
17:0717,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0353
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:0718,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:071.020,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.020,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:07
|AGYO
|4,66
|55.337.455
|% 9,65
|
|COSMO
|13,65
|956.132
|% 9,46
|
|ICBCT
|6,84
|90.950.282
|% 9,44
|
|LUKSK
|69,35
|25.053.465
|% 7,94
|
|GRNYO
|3,56
|3.851.820
|% 7,88
|
|SNGYO
|5,33
|134.939.467
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.648.555
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|166.906.164
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|106.174.565
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,25
|2.798.560.932
|% 1,69
|
|SISE
|22,94
|2.696.687.988
|% 5,13
|
|SASA
|46,12
|1.761.548.083
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,15
|1.124.701.007
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,86
|1.007.603.650
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,15
|1.124.701.007
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,86
|1.007.603.650
|% 2,32
|
|ODAS
|3,89
|711.147.183
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,70
|257.992.189
|% -0,58
|
|SISE
|22,94
|2.696.687.988
|% 5,13
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9305
|17,9481
|% 0,20
|
|Euro
|18,4064
|18,4200
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,9038
|22,0137
|% 0,72
|
|Frank
|18,7812
|18,8943
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7584
|4,7822
|% 0,07
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,56
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|33,00
|
|Tam
|6.811
|6.860
|26,00
|
|Yarım
|3.319
|3.354
|13,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,89
|