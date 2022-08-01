***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.08.2022 17:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YVO)
Yapı Kredi Portföy Nilüfer Serbest (Döviz) Özel Fon 22/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050394
BIST
17:072.652
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 59,93
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.653
En Düşük
2.600
17:0717,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0353
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:0718,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:071.020,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.020,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:07
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.833.566
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|40.560.240
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.273.647
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.324.037
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|134.939.467
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.648.555
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|166.906.164
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|106.174.565
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,25
|2.798.560.932
|% 1,69
|
|SISE
|22,94
|2.696.687.988
|% 5,13
|
|SASA
|46,12
|1.761.548.083
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,15
|1.124.701.007
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,86
|1.007.603.650
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,15
|1.124.701.007
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,86
|1.007.603.650
|% 2,32
|
|ODAS
|3,89
|711.147.183
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,70
|257.992.189
|% -0,58
|
|SISE
|22,94
|2.696.687.988
|% 5,13
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9305
|17,9481
|% 0,20
|
|Euro
|18,4064
|18,4200
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,9198
|22,0297
|% 0,79
|
|Frank
|18,7920
|18,9052
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7591
|4,7829
|% 0,09
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|3,28
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,11
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|33,00
|
|Tam
|6.817
|6.867
|33,00
|
|Yarım
|3.322
|3.357
|16,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,51
|