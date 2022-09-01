***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2022 14:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Ağustos 2022 dönemi için %0,63 kar payı ödenmiştir, Toplamda 319.149,65 TL temettü ödemesi 31.08.2022 tarihinde yapılmıştır.
Kupon ödeme oranı pay başına 0,00638019681494388' dir.
Kar payı ödemesi 31.08.2022 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059281
BIST
14:253.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,79
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
14:2518,2014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
14:2518,2792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0177
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
14:25995,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,07
|Açılış
|: 995,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler14:25
|CLEBI
|397,10
|106.069.150
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|135.947.746
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|195.066.918
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.533.771
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.044.363
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,18
|47.103.458
|% -9,31
|
|PAMEL
|114,00
|15.789.002
|% -8,80
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,78
|35.433.688
|% -5,42
|
|THYAO
|71,70
|4.090.299.422
|% -1,92
|
|HALKB
|9,00
|4.017.719.606
|% 4,41
|
|PETKM
|14,41
|3.782.323.947
|% -0,07
|
|GARAN
|23,30
|3.582.889.272
|% 1,30
|
|YKBNK
|7,44
|3.305.124.690
|% 5,68
|
|EKGYO
|4,06
|1.997.146.420
|% 1,25
|
|YKBNK
|7,44
|3.305.124.690
|% 5,68
|
|HALKB
|9,00
|4.017.719.606
|% 4,41
|
|ISCTR
|8,19
|2.766.292.354
|% 3,41
|
|VAKBN
|7,80
|2.381.493.375
|% 6,70
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1906
|18,2014
|% 0,09
|
|Euro
|18,2676
|18,2792
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,9897
|21,0950
|% -0,43
|
|Frank
|18,5274
|18,6391
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8255
|4,8497
|% 0,02
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-9,16
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,73
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.774
|-35,00
|
|Tam
|6.698
|6.751
|-23,00
|
|Yarım
|3.264
|3.301
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|-2,51
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40ATSYH
Yüzde 4.90 oranında artışla 150.00 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 020 adet işlem
-
14:39ETILR
Yüzde 5.23 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 495, 444 adet işlem
-
14:38PRDGS
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 958, 248 adet işlem
-
14:37XU100
Endeks 3, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 49, 652.00 milyon TL de
-
14:36ORCAY
Yüzde 6.41 oranında artışla 25.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 872, 150 adet işlem