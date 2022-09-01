***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Ağustos 2022 dönemi için %0,63 kar payı ödenmiştir, Toplamda 319.149,65 TL temettü ödemesi 31.08.2022 tarihinde yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0,00638019681494388' dir.Kar payı ödemesi 31.08.2022 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059281BIST