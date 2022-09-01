***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2022 16:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YYO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon 1/08/2022 - 31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059340
BIST
16:193.168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,78
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:1918,2091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:1918,2177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0792
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:19993,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,11
|Açılış
|: 993,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:19
|CLEBI
|397,10
|110.945.935
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.189.101
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|27.678.352
|% 9,98
|
|PRKME
|13,12
|65.916.519
|% 9,97
|
|MTRKS
|52,80
|2.344.637
|% -9,97
|
|PAMEL
|114,10
|17.162.720
|% -8,72
|
|ESCAR
|39,52
|68.808.106
|% -8,52
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,63
|41.195.075
|% -6,87
|
|HALKB
|9,04
|5.099.900.917
|% 4,87
|
|THYAO
|71,60
|4.896.116.859
|% -2,05
|
|PETKM
|14,05
|4.673.398.751
|% -2,57
|
|GARAN
|23,50
|4.508.001.692
|% 2,17
|
|YKBNK
|7,60
|4.446.983.131
|% 7,95
|
|YKBNK
|7,60
|4.446.983.131
|% 7,95
|
|EKGYO
|4,06
|2.432.220.350
|% 1,25
|
|HALKB
|9,04
|5.099.900.917
|% 4,87
|
|ISCTR
|8,27
|3.796.543.816
|% 4,42
|
|VAKBN
|7,81
|2.818.332.865
|% 6,84
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1993
|18,2091
|% 0,13
|
|Euro
|18,2054
|18,2177
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,9959
|21,1012
|% -0,40
|
|Frank
|18,4958
|18,6072
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8321
|4,8563
|% 0,16
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-12,47
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-41,00
|
|Tam
|6.699
|6.752
|-22,00
|
|Yarım
|3.264
|3.301
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,79
|93,79
|-1,85
|
Seans Raporu
16:19
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16:34AYGAZ
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 97 kaybederek (% -0.21 ) 2, 811
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16:32
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16:32
EMNIS, AKYHO, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:32
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