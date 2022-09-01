***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2022 16:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPF) Yapı Kredi Portföy Yeditepe Serbest Fon 1/08/2022 - 31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059361
BIST
16:223.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,61
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:2218,2078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:2218,2154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0815
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:22993,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,20
|Açılış
|: 993,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:22
|CLEBI
|397,10
|110.945.935
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.189.101
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|27.678.352
|% 9,98
|
|PRKME
|13,12
|65.916.519
|% 9,97
|
|MTRKS
|52,80
|2.344.637
|% -9,97
|
|PAMEL
|114,10
|17.162.720
|% -8,72
|
|ESCAR
|39,52
|68.808.106
|% -8,52
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,63
|41.195.075
|% -6,87
|
|HALKB
|9,04
|5.099.900.917
|% 4,87
|
|THYAO
|71,60
|4.896.116.859
|% -2,05
|
|PETKM
|14,05
|4.673.398.751
|% -2,57
|
|GARAN
|23,50
|4.508.001.692
|% 2,17
|
|YKBNK
|7,60
|4.446.983.131
|% 7,95
|
|YKBNK
|7,60
|4.446.983.131
|% 7,95
|
|EKGYO
|4,06
|2.432.220.350
|% 1,25
|
|HALKB
|9,04
|5.099.900.917
|% 4,87
|
|ISCTR
|8,27
|3.796.543.816
|% 4,42
|
|VAKBN
|7,81
|2.818.332.865
|% 6,84
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1991
|18,2078
|% 0,13
|
|Euro
|18,2052
|18,2154
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,0035
|21,1088
|% -0,36
|
|Frank
|18,4963
|18,6077
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8318
|4,8560
|% 0,15
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-14,14
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-37,00
|
|Tam
|6.697
|6.750
|-24,00
|
|Yarım
|3.263
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|-2,14
|
Seans Raporu
16:22
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-
16:37XU100
Endeks 3, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 63, 560.00 milyon TL de
-
16:37RYSAS
Yüzde 7.95 oranında artışla 11.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 769, 218 adet işlem
-
16:36CANTE
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 82.65 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 366 adet işlem
-
16:34AYGAZ
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 44.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 172, 506 adet işlem
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 97 kaybederek (% -0.21 ) 2, 811