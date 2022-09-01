***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2022 16:26
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YVS) Yapı Kredi Portföy Beyoğlu Serbest (Döviz) Özel Fon 03.08.2022 tarihinde fonun riske maruz değeri, fon izahnamesinde yer alan 30% RMD limitini (%32.06) aşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059362
BIST
16:153.167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -4,04
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:1518,2163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:1518,2296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0673
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:15994,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,72
|Açılış
|: 994,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:15
|CLEBI
|397,10
|110.858.573
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.095.374
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|24.570.748
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.332.915
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,50
|66.283.554
|% -8,56
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,59
|40.742.285
|% -7,25
|
|PAMEL
|117,00
|16.875.220
|% -6,40
|
|HALKB
|9,01
|5.043.957.509
|% 4,52
|
|THYAO
|71,60
|4.847.685.550
|% -2,05
|
|PETKM
|14,06
|4.652.175.109
|% -2,50
|
|GARAN
|23,48
|4.433.088.967
|% 2,09
|
|YKBNK
|7,59
|4.359.214.463
|% 7,81
|
|YKBNK
|7,59
|4.359.214.463
|% 7,81
|
|EKGYO
|4,06
|2.409.703.440
|% 1,25
|
|HALKB
|9,01
|5.043.957.509
|% 4,52
|
|ISCTR
|8,27
|3.713.463.844
|% 4,42
|
|VAKBN
|7,75
|2.794.104.328
|% 6,02
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1943
|18,2163
|% 0,17
|
|Euro
|18,2173
|18,2296
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,0032
|21,1086
|% -0,36
|
|Frank
|18,5093
|18,6208
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8286
|4,8528
|% 0,09
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-11,19
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,69
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-41,00
|
|Tam
|6.699
|6.753
|-21,00
|
|Yarım
|3.264
|3.301
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-1,61
|