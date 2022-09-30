***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Eylül 2022 dönemi için %1,66 kar payı ödenmiştir. Toplamda 830.731,81 TL temettü ödemesi 30.09.2022 tarihinde yapılmıştır. Kupon ödeme oranı pay başına 0,0166073578593446'dır. Kar payı ödemesi 30.09.2022 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066310BIST