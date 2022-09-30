***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.09.2022 12:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Eylül 2022 dönemi için %1,66 kar payı ödenmiştir. Toplamda 830.731,81 TL temettü ödemesi 30.09.2022 tarihinde yapılmıştır. Kupon ödeme oranı pay başına 0,0166073578593446'dır. Kar payı ödemesi 30.09.2022 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066310
BIST
14:103.133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -13,85
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
14:1018,5513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
14:1018,1388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0186
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1046
14:10993,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,23
|Açılış
|: 993,16
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler14:10
|BFREN
|1.529,40
|48.203.595
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|97.473.429
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,56
|421.014.386
|% 9,54
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ELITE
|25,44
|23.208.204
|% -5,71
|
|PENTA
|387,00
|18.303.377
|% -5,49
|
|ENSRI
|19,36
|76.674.735
|% -5,47
|
|AGYO
|5,91
|57.959.210
|% -5,44
|
|ISGYO
|6,38
|2.166.416.954
|% -4,06
|
|THYAO
|68,40
|1.624.756.669
|% -0,29
|
|SASA
|67,90
|1.350.629.204
|% 3,11
|
|ALARK
|57,20
|1.314.720.337
|% 1,60
|
|VESTL
|39,44
|1.203.078.741
|% 4,56
|
|ISGYO
|6,38
|2.166.416.954
|% -4,06
|
|EKGYO
|3,87
|649.721.219
|% 1,31
|
|ODAS
|6,22
|910.325.536
|% 4,71
|
|TSKB
|2,44
|322.268.120
|% -2,79
|
|ZOREN
|3,56
|421.014.386
|% 9,54
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5457
|18,5513
|% 0,25
|
|Euro
|18,1254
|18,1388
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,4666
|20,5692
|% -0,20
|
|Frank
|18,8495
|18,9630
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9242
|4,9489
|% 0,32
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|4,98
|
|Altın Gr.
|993
|993
|5,48
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|56,00
|
|Tam
|6.660
|6.733
|1,00
|
|Yarım
|3.240
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,11
|
|B. Petrol
|87,37
|87,37
|0,19
|