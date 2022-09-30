Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.09.2022 12:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              "Eylül 2022 dönemi için %1,66 kar payı ödenmiştir. Toplamda 830.731,81 TL temettü ödemesi 30.09.2022 tarihinde yapılmıştır. Kupon ödeme oranı pay başına  0,0166073578593446'dır. Kar payı ödemesi 30.09.2022 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066310


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:103.133
Değişim :  -0,44% |  -13,85
Açılış :  3.151  
Önceki Kapanış :  3.147  
En Yüksek
3.168 En Düşük
3.130
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.529,40 48.203.595 % 10,00  
UZERB 46,94 1.423.221 % 9,98  
EKIZ 14,45 1.818.997 % 9,97  
ARASE 144,60 97.473.429 % 9,96  
ZOREN 3,56 421.014.386 % 9,54  
daha fazla
14:10 Alış Satış %  
Dolar 18,5457 18,5513 % 0,25  
Euro 18,1254 18,1388 % -0,10  
Sterlin 20,4666 20,5692 % -0,20  
Frank 18,8495 18,9630 % -0,22  
Riyal 4,9242 4,9489 % 0,32  
daha fazla
14:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.666 4,98  
Altın Gr. 993 993 5,48  
Cumhuriyet 6.636 6.736 56,00  
Tam 6.660 6.733 1,00  
Yarım 3.240 3.292 1,00  
Çeyrek 1.625 1.646 0,00  
Gümüş.Ons 19,00 19,02 0,19  
Gümüş Gr. 11,33 11,34 0,11  
B. Petrol 87,37 87,37 0,19  
Seans Raporu 14:10
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru