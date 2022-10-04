***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YUN) Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon 05.09.2022 tarihinde fonun riske maruz değeri, fon izahnamesinde yer alan 30% RMD limitini (%34.70) aşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066902
BIST
11:343.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 46,62
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:3418,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0388
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:3418,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1399
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:341.020,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.020,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:34
|SEKFK
|8,37
|36.320.890
|% 9,99
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|SASA
|77,75
|1.942.920.915
|% 9,05
|
|AKSA
|65,05
|308.544.755
|% 8,42
|
|BAGFS
|26,34
|85.910.013
|% 8,31
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,20
|24.476.414
|% -6,67
|
|GRNYO
|4,28
|1.399.733
|% -4,25
|
|INFO
|12,18
|20.518.315
|% -4,09
|
|THYAO
|79,70
|3.570.133.957
|% 2,64
|
|SASA
|77,75
|1.942.920.915
|% 9,05
|
|AKBNK
|12,74
|1.649.080.021
|% 2,66
|
|VAKBN
|7,91
|1.536.733.252
|% 3,81
|
|SISE
|27,52
|1.321.351.609
|% 1,40
|
|VAKBN
|7,91
|1.536.733.252
|% 3,81
|
|EKGYO
|4,20
|735.315.034
|% -0,94
|
|YKBNK
|8,05
|1.309.968.241
|% 3,60
|
|HALKB
|8,16
|1.239.565.002
|% 6,39
|
|TSKB
|2,65
|401.167.985
|% 0,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5707
|18,5889
|% 0,21
|
|Euro
|18,3541
|18,3669
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,0578
|21,1634
|% 0,57
|
|Frank
|18,7154
|18,8281
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9273
|4,9521
|% 0,15
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,85
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.802
|6.868
|-5,00
|
|Yarım
|3.314
|3.355
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.678
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,15
|
|B. Petrol
|89,56
|89,56
|0,70
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:48AKSA
Yüzde 8.83 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 840, 605 adet işlem
-
11:47SEKFK
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 476, 120 adet işlem
-
11:46RAYSG
Yüzde 6.90 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 556 adet işlem
-
11:45XU100
Endeks 3, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 31, 413.00 milyon TL de
-
11:44YEOTK
Yüzde 5.98 oranında artışla 27.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 754, 924 adet işlem