***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPK) Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066906
BIST
14:173.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 39,03
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:1718,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:1718,4047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1777
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:171.017,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.017,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:15
|AKSA
|66,00
|509.840.361
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.803.574
|% 9,99
|
|SASA
|78,25
|3.239.923.762
|% 9,75
|
|KUYAS
|9,60
|40.973.901
|% 9,71
|
|BARMA
|54,70
|147.588.129
|% 9,44
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|BRMEN
|2,74
|115.335
|% -5,52
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,50
|5.029.306.731
|% 2,38
|
|SASA
|78,25
|3.239.923.762
|% 9,75
|
|AKBNK
|12,54
|2.445.376.106
|% 1,05
|
|VAKBN
|7,82
|2.277.520.403
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,90
|2.149.002.493
|% 1,67
|
|EKGYO
|4,21
|1.278.678.519
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,82
|2.277.520.403
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,90
|2.149.002.493
|% 1,67
|
|HALKB
|8,15
|1.859.012.272
|% 6,26
|
|TSKB
|2,63
|586.650.189
|% -0,75
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5741
|18,5825
|% 0,17
|
|Euro
|18,3776
|18,3903
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,0038
|21,1092
|% 0,31
|
|Frank
|18,7239
|18,8367
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% 0,16
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.796
|6.860
|-13,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|89,47
|89,47
|0,61
|
Seans Raporu
14:15
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-
14:30TATGD
Yüzde 4.39 oranında artışla 26.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 901 adet işlem
-
14:29POLHO
Yüzde 8.64 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 445, 863 adet işlem
-
14:28HALKB
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 983, 565 adet işlem
-
14:27AKSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 874, 131 adet işlem
-
14:26TUPRS
Yüzde 5.27 oranında artışla 335.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 716, 049 adet işlem