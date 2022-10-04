***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPF) Yapı Kredi Portföy Yeditepe Serbest Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066907
BIST
14:173.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 39,03
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:1718,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:1718,4047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1777
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:171.017,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.017,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:15
|AKSA
|66,00
|509.690.079
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.774.488
|% 9,99
|
|KUYAS
|9,60
|40.924.143
|% 9,71
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|BARMA
|54,75
|140.410.972
|% 9,54
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|BRMEN
|2,74
|115.335
|% -5,52
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,60
|5.021.184.893
|% 2,51
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|AKBNK
|12,55
|2.442.382.257
|% 1,13
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,21
|1.275.641.654
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|HALKB
|8,17
|1.852.270.343
|% 6,52
|
|TSKB
|2,63
|585.905.013
|% -0,75
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5741
|18,5825
|% 0,17
|
|Euro
|18,3776
|18,3903
|% 0,90
|
|Sterlin
|20,9988
|21,1041
|% 0,29
|
|Frank
|18,7225
|18,8353
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,16
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|1,93
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.801
|6.865
|-8,00
|
|Yarım
|3.314
|3.354
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|89,46
|89,46
|0,60
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30TATGD
Yüzde 4.39 oranında artışla 26.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 901 adet işlem
-
14:29POLHO
Yüzde 8.64 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 445, 863 adet işlem
-
14:28HALKB
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 983, 565 adet işlem
-
14:27AKSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 874, 131 adet işlem
-
14:26TUPRS
Yüzde 5.27 oranında artışla 335.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 716, 049 adet işlem