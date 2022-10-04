***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YRO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066911
BIST
14:173.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 39,03
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:1718,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:1718,4047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1777
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:171.017,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.017,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:17
|AKSA
|66,00
|510.869.961
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.803.574
|% 9,99
|
|SASA
|78,35
|3.244.985.408
|% 9,89
|
|KUYAS
|9,61
|41.007.386
|% 9,83
|
|BARMA
|54,65
|149.621.727
|% 9,34
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,40
|5.051.899.180
|% 2,25
|
|SASA
|78,35
|3.244.985.408
|% 9,89
|
|AKBNK
|12,53
|2.453.201.339
|% 0,97
|
|VAKBN
|7,80
|2.285.190.930
|% 2,36
|
|YKBNK
|7,89
|2.154.508.834
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,20
|1.278.945.573
|% -0,94
|
|VAKBN
|7,80
|2.285.190.930
|% 2,36
|
|YKBNK
|7,89
|2.154.508.834
|% 1,54
|
|HALKB
|8,12
|1.864.117.112
|% 5,87
|
|TSKB
|2,63
|587.113.666
|% -0,75
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5708
|18,5850
|% 0,19
|
|Euro
|18,3921
|18,4047
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,9831
|21,0883
|% 0,21
|
|Frank
|18,7241
|18,8369
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,16
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|1,93
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.801
|6.865
|-8,00
|
|Yarım
|3.314
|3.354
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|89,46
|89,46
|0,60
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:32YEOTK
Yüzde 4.60 oranında artışla 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 977, 733 adet işlem
-
14:31TUKAS
Yüzde 7.74 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 546, 111 adet işlem
-
14:30TATGD
Yüzde 4.39 oranında artışla 26.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 901 adet işlem
-
14:29POLHO
Yüzde 8.64 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 445, 863 adet işlem
-
14:28HALKB
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 983, 565 adet işlem