***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(KSY) Yapı Kredi Portföy Py Kandilli Serbest Özel Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066913
BIST
11:343.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 46,62
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:3418,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:3418,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1458
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:341.020,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.020,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:32
|SEKFK
|8,37
|36.116.896
|% 9,99
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|SASA
|77,55
|1.931.223.041
|% 8,77
|
|AKSA
|65,15
|302.567.867
|% 8,58
|
|ZOREN
|4,22
|175.637.931
|% 7,65
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,19
|24.334.508
|% -6,89
|
|GRNYO
|4,28
|1.371.254
|% -4,25
|
|INFO
|12,18
|20.372.580
|% -4,09
|
|THYAO
|79,60
|3.513.712.060
|% 2,51
|
|SASA
|77,55
|1.931.223.041
|% 8,77
|
|AKBNK
|12,74
|1.633.377.441
|% 2,66
|
|VAKBN
|7,94
|1.523.128.732
|% 4,20
|
|SISE
|27,52
|1.310.499.686
|% 1,40
|
|VAKBN
|7,94
|1.523.128.732
|% 4,20
|
|EKGYO
|4,21
|733.423.207
|% -0,71
|
|YKBNK
|8,05
|1.297.013.270
|% 3,60
|
|HALKB
|8,15
|1.222.654.205
|% 6,26
|
|TSKB
|2,65
|396.430.619
|% 0,00
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5735
|18,5806
|% 0,16
|
|Euro
|18,3487
|18,3594
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0570
|21,1626
|% 0,57
|
|Frank
|18,7097
|18,8224
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9271
|4,9518
|% 0,14
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|8,00
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.801
|6.867
|-6,00
|
|Yarım
|3.314
|3.355
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.678
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,14
|
|B. Petrol
|89,46
|89,46
|0,60
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47SEKFK
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 476, 120 adet işlem
-
11:46RAYSG
Yüzde 6.90 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 556 adet işlem
-
11:45XU100
Endeks 3, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 31, 413.00 milyon TL de
-
11:44YEOTK
Yüzde 5.98 oranında artışla 27.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 754, 924 adet işlem
-
11:42BARMA
Yüzde 5.04 oranında artışla 52.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 590 adet işlem