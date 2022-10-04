***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Doviz) Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066919
BIST
12:323.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 32,66
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
12:3218,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0488
|Açılış
|: 18,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
12:3218,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1436
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
12:321.021,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.021,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler12:32
|SEKFK
|8,37
|37.797.140
|% 9,99
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|SASA
|77,55
|2.269.112.484
|% 8,77
|
|TKNSA
|13,79
|134.905.443
|% 8,50
|
|AKSA
|64,95
|354.502.869
|% 8,25
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|ULUFA
|4,17
|28.140.596
|% -7,33
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|PRZMA
|4,64
|1.120.019
|% -3,93
|
|DENGE
|2,51
|28.186.006
|% -3,46
|
|THYAO
|78,90
|4.467.412.868
|% 1,61
|
|SASA
|77,55
|2.269.112.484
|% 8,77
|
|AKBNK
|12,64
|2.062.521.113
|% 1,85
|
|VAKBN
|7,81
|1.937.145.277
|% 2,49
|
|YKBNK
|8,05
|1.765.311.603
|% 3,60
|
|VAKBN
|7,81
|1.937.145.277
|% 2,49
|
|EKGYO
|4,21
|942.081.830
|% -0,71
|
|YKBNK
|8,05
|1.765.311.603
|% 3,60
|
|HALKB
|8,10
|1.569.925.813
|% 5,61
|
|TSKB
|2,65
|509.667.012
|% 0,00
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5654
|18,5989
|% 0,26
|
|Euro
|18,3556
|18,3706
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,9967
|21,1020
|% 0,28
|
|Frank
|18,7033
|18,8160
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% 0,16
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|8,99
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,17
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|104,00
|
|Tam
|6.821
|6.882
|9,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|0,10
|
|B. Petrol
|89,62
|89,62
|0,76
|